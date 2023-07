Scoala generala "Diaconu Coresi" din orasul Fieni se va transforma in una dintre cele mai frumoase unitati de acest fel din judetul Dambovita. Locatia se afla in plin proces de reabilitare, extindere si modernizare, proiect care se ridica la aproximativ 33.000.000 de lei din care 18.000.000 de lei sunt fonduri europene nerambursabile, diferenta de 15.000.000 de lei fiind asigurata de Primaria Fieni. " Lucrarile sunt de anvergura, suprafata desfasurata aflata in reabilitare avand nu mai putin de ... citeste toata stirea