Agentia Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a pregatit noi reguli pentru micii crescatori de porcine, pentru omul care intretine in cotetul din gospodarie cate un purcelus, doi, pentru consumul propriu.Documentul, aflat in dezbatere pe site-ul institutiei si care urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial, vizeaza aprobarea conditiilor si cerintelor de biosecuritate pentru exploatatiile de crestere a porcinelor din Romania.Se precizeaza in noul ordin al ... citeste toata stirea