Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste a implementat, incepand de astazi - 1 februarie 2022, un sistem modern, european, de servire a mesei catre pacienti. Atat micul dejun, cat si pranzul si cina sunt servite fiecarui bolnav in caserole individuale. Portiile sunt preparate si ambalate in blocul alimentar al Spitalului."Totul este imbunatatit. De la calitate, la aspect si servire in conditii ... citeste toata stirea