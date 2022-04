"Padurea Parasutistilor", din Racari, creste de la an la an cu sprijinul tuturor celor care iubesc natura si aventura

La actiunea de plantare, care a avut loc in weekend, si care se repeta in fiecare an, au participat si localnicii si militarii in rezerva ai fostului Regiment 64 parasutisti din Boteni si comunitatea Moto. La actiunea de plantare, care a avut loc in weekend, si care se repeta in fiecare an, au participat si localnicii si militarii in rezerva ai fostului Regiment 64 parasutisti din Boteni si comunitatea Moto. "Padurea parasutistilor" este un proiect ambitios care a luat nastere in 2019, atunci ... citeste toata stirea