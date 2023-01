Parcul Chindia va fi reabilitat si modernizat cu fonduri europene

*Suprafata avuta in vedere in cadrul proiectului este de aproximativ 180.000 de mp., iar valoarea investitiei va depasi 35.000.000 leiCel mai reprezentativ parc al orasului, Parcul Chindia, oaza de liniste a targovistenilor, urmeaza sa intre intr-un amplu proces de reabilitare si modernizare! Proiectul de regenerare urbana pregatit de administratia locala targovisteana are o valoare totala de peste 35.000.000 lei, iar finantarea este asigurata din fonduri europene, prin Programul Operational ... citeste toata stirea