Parcul Industrial Moreni deruleaza in aceasta perioada procedura de selectie pentru ocuparea a trei posturi in Consiliul de Administratie al societatii. Dosarele se depun cel tarziu pana in data de 7 august 2023, ora 16:00, la urmatoarea adresa: Consiliul Judetean Dambovita, str. Piata Tricolorului, Nr. 1, parter, cod postal 130060, municipiul Targoviste, avand pe plic mentiunea "Aplicatie pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Moreni Parc Industrial SA", precum si numele, ... citeste toata stirea