Parcul Industrial Moreni s-a dezvoltat frumos in 2022

2022 a fost un an cu multe provocari pentru conducerea Parcului Industrial Moreni, judetul Dambovita. Un an greu de gestionat, in special din cauza cresterilor de pret din domeniul energiei. Echipa de la Parcul Industrial Moreni a reusit insa sa depaseasca toate aceste probleme si sa dezvolte frumos unitatea, care incheie anul cu profit - 20% peste cel din 2021.Principalele rezultate ale Parcului Industrial Moreni in 2022 sunt:grad de ocupare 100%52 de societati care-si desfasoara ... citeste toata stirea