Parcul Industrial Moreni se extinde! In noile hale se vor produce panouri fotovoltaice

In urma cu cateva luni, directorul Parcului Industrial Moreni, Gabriel Purcaru, vorbea despre o extindere a unitatii pe care o conduce. Acesta aducea in discutie preluarea unui teren, in suprafata de peste 15000 mp din partea primariei municipiului, in prezent acest proces fiind pe cale de a se defini. Astfel, pe terenul respectiv un agent economic va construi doua hale, in una dintre ele urmand sa deschida o linie de productie a panourilor fotovoltaice. In acest moment, in incinta Parcului ... citeste toata stirea