Parcul Industrial Moreni, un an cu rezultate de top!

Directorul Parcului Industrial Moreni, Gabriel Purcaru, in stilul transparent cu care ne-a obisnuit, a prezentat, astazi - 8 februarie 2022, cand se implineste 1 an de cand a preluat conducerea societatii, un bilant al activitatii derulate in aceasta perioada de timp.A punctat Gabriel Purcaru ca totul a fost posibil datorita sprijinului neconditionat primit din partea presedintelui Consiliului Judetean Dambovita - Corneliu Stefan. De asemenea, a multumit celorlalti factori de decizie de la ... citeste toata stirea