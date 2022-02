Parfumuri cu denumirile unor marci de renume, confiscate de jandarmii damboviteni

Jandarmii damboviteni, in timp ce actionau pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, au depistat astazi, 18 februarie a.c., doua persoane care abordau cetatenii pentru a le oferi spre vanzare produse contrafacute inapropierea unui complex comercial din municipiul Targoviste. In urma verificarilor efectuate asupra tinerilor in varsta de 29, respectiv 30 de ani au fost gasite mai multe parfumuri cu numele unor marci consacrate. Marfa a fost ridicata, ... citeste toata stirea