Programul Judetean de Dezvoltare Locala, initiat si pus in practica de presedintele CJ Dambovita - Corneliu Stefan, este de un real folos autoritatilor locale, edililor care vor sa dezvolte comunitatile pe care le conduc. PJDL este util si municipalitatii targovistene care, in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita, realizeaza o serie de obiective de infrastructura.Astazi - 31 august 2023, presedintele Corneliu Stefan si primarul Daniel Cristian Stan s-au aflat in zona de sud a ... citeste toata stirea