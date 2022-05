Politistii din Giurgiu au efectuat, in aceasta dimineata, noua perchezitii in Bucuresti si in judetele Giurgiu si Ilfov, intr-un dosar penal intocmit la sesizarea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Giurgiu care a remarcat neconcordante in documentele de achizitie si vanzare de la o exploatatie de crestere a gainilor de oua pentru consum, ce apartine unei societati comerciale din judetul Giurgiu. ... citeste toata stirea