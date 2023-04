Administratorul unei firme de constructii a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. Respectivul om de afaceri a incercat sa convinga un primar al unei localitati din Giurgiu sa efectueze plati pentru anumite lucrari, chiar si neconforme, oferindu-i un procent de 7% din valoarea lucrarii pe care o executa in localitate, respectiv, 344.000 de lei.Societatea al carui patron a fost pus de DNA sub control judiciar pentru 60 de zile, incepand cu ... citeste toata stirea