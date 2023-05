Sectorul Reintegrare Sociala din cadrul Penitenciarului Gaesti a raspuns invitatiei Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita de a participa astazi la ,,Bursa Generala a Locurilor de Munca", activitate desfasurata la nivel national. In judetul Dambovita evenimentul a fost gazduit de Clubul Studentilor din Targoviste, iar de la Penitenciarul Gaesti au participat patru persoane private de libertate, clasificate in regim deschis, care se afla in ultima parte a traseului ... citeste toata stirea