Paul Stanescu, secretar general PSD: Suntem recunoscatori romanilor pentru ca au observat si apreciat eforturile noastre

PSD a asigurat o guvernare solida si o stabilitate politica de care Romania avea nevoie in conditiile unei pandemii, a unei crize economice si a instabilitatii regionale - spune secretarul general al partidului, Paul Stanescu, iar sondajele aparute in ultima perioada confirma faptul ca romanii au incredere in social-democrati."Cred ca acesta este un semnal corect, intrucat de cand am intrat la guvernare, obiectivul nostru strategic nu s-a schimbat. Am fost preocupati in mod alert, constant si ... citeste toata stirea