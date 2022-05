Paznicul unui liceu i-a alertat pe jandarmi, dupa ce a vazut un elev care avea asupra sa un cutit

Paznicul unui liceu din Targoviste i-a alertat pe jandarmi dupa ce a vazut un elev care avea asupra sa un cutit. Barbatul s-a temut de ce este mai rau, iar jandarmii au evitat un scandal. Potrivit jandarmilor, tanarul in varsta de 16 ani avea asupra un cutit, tip briceag automat, cu buton, avand o lama de aproximativ 11 cm lungime. Elevul chiar a intrat cu arma alba in interiorul liceului. "Obiectul a fost ridicat, in vederea confiscarii, pe baza de proces-verbal, iar elevului i s-au intocmit ... citeste toata stirea