Vine Ziua Internationala a Copilului, iar la Targoviste a intrat deja in traditie ca, de 1 iunie, Primaria si Teatrul Tony Bulandra sa pregateasca pentru cei mici o suita de manifestari cultural-sportive si de divertisment. Dupa cum ne-a informat edilul Cristian Daniel Stan, exact din locul in care se va produce pe 1 iunie explozia bucuriei, in inima Parcului Mitropoliei, programul dedicat celor mai mici targovisteni, si nu numai lor, va fi unul deosebit, antrenant, plin de culoare, candoare si ... citeste toata stirea