Ziua Europei, sarbatoarea anuala a pacii si unitatii in Europa, va fi marcata si anul acesta, la Targoviste, data de 9 Mai fiind o zi importanta pentru Uniunea Europeana, constituita in 1954 si, in egala masura, si pentru Romania, care din 2007 este membra cu drepturi depline.Astfel, marti, 9 mai, incepand cu ora 18:00, la Cinematograful Independenta, va avea loc concertul extraordinar "Primavara Clasica Europeana", devenit traditie.Aflat la editia a VIII-a, acesta este organizat de Primaria ... citeste toata stirea