PEDEPSE MULT MAI DURE PENTRU PROTECEsIA ANIMALELOR

Astazi, 19 mai 2022, intra in vigoare noile prevederi legale privind protectia animalelor, care stabilesc sanctiuni mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violenta asupra acestora.La data de 16 mai 2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata Legea nr. 138 din 2022, pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004, privind protectia animalelor, care prevede majorarea limitelor speciale ale pedepselor si ale amenzilor contraventionale prevazute in forma de baza ... citeste toata stirea