Pensiunea din livada cu meri de Voinesti. "Oaspetii isi culeg pentru micul dejun fructe si legume"

O tanara din Voinesti (34 de ani), producatoare de mere din tata-n fiica, a realizat, chiar in livada parintilor, o pensiune de vis. Corina Oprea a decis, astfel, sa isi promoveze localitatea natala, realizand "The PLACE" (engl, locul - n.r.), asa cum a numit casa parintilor transformata in pensiune. "Craita Merelor The Place" este oferta turistica a unei familii de pomicultori din Voinesti, Dambovita. Asezarea este celebra pentru soiul sau de mar gustos, aromat, sanatos.Astfel ca familia ... citeste toata stirea