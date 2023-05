Politistii de la IPJ Arges si procurorii DIICOT Pitesti au desfasurat, ieri - 25 mai, 14 perchezitii in locatii din judet. Au fost ridicate documente de la Spitalul Judetean de Urgenta Arges, de la sapte primarii si de la mai multe firme.Descinderile au vizat destructurarea unui grup infractional organizat in scopul obtinerii unor sume mari de bani din contractele de lucrari publice, prin supraevaluarea costurilor. Cnstituit in 2019, grupul era format din mai multe persoane cu interese in ... citeste toata stirea