Politistii din Dambovita efectueaza la aceasta ora perchezitii in satul Balteni, comuna Contesti. Sunt vizati 22 de agenti economici si 13 persoane fizice banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si incendierea de deseuri. 35 de suspecti vor fi adusi la sediul Politiei pentru audieri."Cei in cauza sunt banuiti ca, din anul 2022 pana in prezent, ar fi omis sa evidentieze sau sa declare veniturile obtinute din activitatile de colectare a materialelor feroase si neferoase ... citeste toata stirea