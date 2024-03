Perchezitii in mai multe localitati dambovitene la persoane banuite ca au accesat, in mod ilegal, fonduri pentru culturi de rosii

Perchezitii domiciliare la persoane banuite de comiterea infractiunilor de obtinerea ilegala de fonduri, fals in inscrisuri sub semnatura privata, abuz in serviciu, inselaciune si fals intelectual. In aceasta dimineata, 6 martie, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, au pus in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara in comunele Baleni, Bucsani, I.L. Caragiale si Petresti. ... citește toată știrea