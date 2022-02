Perchezitii intr-un dosar penal privind constructii ridicate ilegal

Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Arges au executat, astazi - 9 februarie, 13 perchezitii la domiciliile unor persoane si la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale din Arges si din Capitala. Descinderile au avut loc sub supravegherea procurorilor de la Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti.Oamenii legii fac cercetari intr-un dosar privind comiterea unor ilegalitati in domeniul constructiilor. Sase suspecti de abuz in ... citeste toata stirea