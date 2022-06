In aceasta dimineata, 9 iunie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sprijiniti de luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, efectueaza 12 perchezitii domiciliare, in municipiul Targoviste, orasul Titu si in comuna Dragodana, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de obtinere ilegala de fonduri si inselaciune. Din cercetarile efectuate, sub coordonarea procurorului de ... citeste toata stirea