Perchezitii la evazionisti din patru judete si din Bucuresti. Prejudiciul depaseste 700.000 lei

Lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova si procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au efectuat astazi 16 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de spalare de bani si evaziune fiscala.Descinderile au avut loc in Capitala si in judetele Ilfov, Galati, Mehedinti si Prahova. Prejudiciul, reprezentat de impozitul pe profit si TVA neachitate catre stat, depaseste 700.000 de lei."In fapt, in perioada anilor 2011 - ... citeste toata stirea