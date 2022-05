Perchezitii la falsificatori de documente din patru judete

Lucratorii Serviciului Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au efectuat, ieri - 17 mai 2022, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, 11 perchezitii in localitatile Adancata, Ciorani, Ploiesti, Sendreni, Gheorghe Doja, Perieti, Ganeasa si Voluntari, din judetele Prahova, Ilfov, Galati si Ialomita, la domiciliile unor persoane cercetate intr-un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri ... citeste toata stirea