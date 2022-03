In aceasta dimineata, numeroase perchezitii au loc in judetul Dambovita, la zeci de persoane banuite de obtinerea de foloase necuvenite. Politistii de la Serviciul de Combatere a Infractionalitatii Economice din cadrul IPJ Dambovita au deschins in 31 de localitati din judet, la ... citeste toata stirea