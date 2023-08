Politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Arges au efectuat, astazi - 8 august 2023, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, noua perchezitii domiciliare in judet, intr-un dosar de delapidare si complicitate la infractiunea de delapidare. Patru persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri.Potrivit IPJ Arges, in perioada iulie 2019 - decembrie 2020, ... citeste toata stirea