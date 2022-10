Perchezitii la persoane care vindeau droguri in zona municipiului Moreni

Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita au efectuat, astazi - 19 octombrie 2022, impreuna cu colegii din Ploiesti, sase perchezitii in municipiul Moreni, la persoane care vindeau droguri catre consumatori din localitate si din comunele limitrofe. Cercetarile sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita, incepand cu luna august 2020.Initial, in vizorul oamenilor legii a fost un tanar de 25 de ani, din ... citeste toata stirea