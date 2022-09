Perchezitii la persoane care vindeau tigari pe internet

Politistii din Ialomita au efectuat, ieri - 22 septembrie 2022, cinci perchezitii domiciliare, in judetul Calarasi, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de detinere in afara antrepozitului fiscal si comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a un kilogram de tutun de fumat. Cinci suspecti au fost dusi la audieri."In fapt, in perioada iulie - septembrie ... citeste toata stirea