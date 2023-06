Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Prahova au efectuat, in aceasta dimineata, sapte perchezitii, in locatii din judetele Ilfov si Giurgiu si in municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale, intr-un dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala si spalare a banilor. Oamenii legii au pus in aplicare sase mandate de aducere la audieri a unor persoane.Ancheta a scos la iveala faptul ca, in ... citeste toata stirea