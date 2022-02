Perchezitii la traficantii de droguri din Targoviste. 35 de persoane au fost duse la audieri

Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Dambovita, in colaborare cu colegii din Ploiesti, Pitesti si Buzau, au efectuat 16 perchezitii, la domiciliile unor persoane, membre ale unei grupari specializate in trafic de droguri. In urma descinderilor coordonate de un procuror de la DIICOT Dambovita, 35 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru audieri.Suspectii sunt cercetati pentru comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional ... citeste toata stirea