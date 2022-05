Perchezitii la traficantii de tigari din Prahova si Dambovita

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice de la IPJ Prahova au efectuat, ieri - 29 mai 2022, cu participarea si sub coordonarea directa a unui procurorului de la Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, 14 perchezitii la persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda cu tigari. 13 descinderi au fost executate in localitati din Prahova si una in judetul Dambovita.Activitatea procedurala s-a declansat dupa prinderea in fragrant delict a unuia ... citeste toata stirea