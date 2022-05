Performanta a elevilor racareni peste ocean! Premiu important oferit de National Space Society in colaborare cu NASA

Inca o data, talentul, perseverenta, ambitia si munca s-au dovedit atuurile cu care elevii liceului teoretic Ion Ghica din Racariau reusit sa obtina un important premiu in cadrul unei competitii internationale organizate in SUA, la National Space Society in colaborare cu NASA.Cea de a 40 a Conferinta Internationala de Dezvoltare Spatiala , ISDC 2022 a fost gazduita de Societatea Nationala Spatiala in Arlington, Virginia in perioada 27-29 ma, iar tema proiectelor participante a fost "Trairea in ... citeste toata stirea