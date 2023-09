In anul scolar 2023-2024, Centrul Judetean de Cultura Dambovita va organiza, prin Scoala Populara de Arte "Octav Enigarescu", urmatoarele cursuri: Pictura, Arta moderna si grafica, Design vestimentar, Teatru, Pictura pe sticla - art craft, Canto muzica populara, usoara si Canto clasic, Pian, Orga/Acordeon, Chitara, Vioara, Balet clasic, Dans modern.Inscrierile se fac pana in data de 22 septembrie 2023, urmand ca probele de aptitudini sa fie sustinute in perioada 25-29 septembrie. Rezultatele ... citeste toata stirea