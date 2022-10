PERPLEX: A fost executat ministrul Dancu la ordinul lui Iohanis?

Suntem o tara minunata! In plina criza energetica si cu razboiul in coasta noastra, ministrul Apararii isi da demisia. Asta asa, la foc automat, dupa ce, zile in sir, a spus ca nu va parasi aceasta functie din cauza unei declaratii corecte, pana la urma, iar partidul, prin vocea totusi nesigura a liderului Marcel Ciolacu, a lasat sa se inteleaga ca va merge pana la capat cu Vasile Dancu.Uite ca nu a fost asa! Ministrul Apararii, care avut un parcurs meritos, echilibrat, desi o spun sincer, nu ... citeste toata stirea