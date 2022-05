PERPLEX. A murit ars de viu, in timp ce soferii treceau in viteza pe langa locul accidentului

Sincer, am plans. De doua ori. Prima data de mila unui tanar de 18 ani care a murit ars de viu intr-o masina rasturnata care a luat foc, in timp ce cativa oameni de suflet se chinuiau sa-l scoata afara. A doua oara, din cauza durerii pricinuite de lipsa de solidaritate a semenilor. In timp ce flacaul blocat in autoturism se zbatea intre viata si moarte, pe sosea treceau in viteza masina dupa masina. Nimeni nu a oprit pentru a da o mana de ajutor celor care incercau disperati sa-l scoata din ... citeste toata stirea