PERPLEX. Aceeasi masina si pentru morti, si pentru alimente!

Auzim multe pe lumea asta. Am devenit imuni la orice informatie si la orice zvon. Nu ne mai mira nimic. Doar contabilizam toate neroziile care se consuma in jurul nostru si, eventual, le comentam cand gasim pe cineva care are rabdarea sa ne asculte.De pilda, ar fi de spus cate ceva despre initiativa economica a reprezentantilor unei firme de pompe funebre din Ploiesti. Acestia, cu duba destinata transportului cadavrelor de la morga spitalului din Ploiesti, cara si alimente, ... citeste toata stirea