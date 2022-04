PERPLEX. Am bulit iarasi imaginea unitatii!

Am asistat, cu profunda stupoare, cu o parere de rau aproape universala, la ceea ce s-au chemat vizitele reprezentantilor statului roman in Ucraina. Un eveniment care putea sa fie incarcat de glorie si demnitate nationala s-a transformat, din cauza unor neconcordante, a unei comunicari ineficiente, a orgoliului personal si politic, intr-un episod de care au ras pana si curcile.Cum sa pleci intr-o vizita oficiala intr-o tara ravasita de razboi in doua transe? Prima, premierul Ciuca si ... citeste toata stirea