PERPLEX. Atitudine de politician. Tu m-ai ales, eu te ingrop!

Un anume domn Zoltan Nagy Bege, vicepresedinte la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie, m-a lasat cu gura cascata. A vorbit ca un odios politician ajuns pe un jilt si, ametit de putere, de leafa pe care o primeste, uita rapid pentru cine si cum a ajuns in respectiva demnitate.Scoate pe gura vorbe aidoma unui bogatan feudal caruia putin ii pasa de realitate, de viata celor multi care au contribuit, prin votul lor, sa-l lanseze in onorabila functie, de unde se indestuleaza si ne ... citeste toata stirea