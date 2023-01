PERPLEX. Desteptii Europei au pus ochii si pe aragazele din bucatarie!

Am mai auzit una tare, de origine 100% europeana. Vor astia care cica ne conduc destinele spre niciunde sa ne lase si fara aragaze. Sa nu mai gatim la gaze!Au ajuns cercetatorii scornitori la concluzia ca banalele masini de gatit pe care le folosim prin bucatarii la preparatul hranei, dupa metoda fiecare cu ce are, ne pun viata in pericol. Ne umplu casa cu gaze daunatoare sanatatii.Asa ca specialistii lu' Peste gatit, nu la aragaz, cine stie pe unde, sunt pregatiti ... citeste toata stirea