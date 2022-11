PERPLEX. Invazie de... mop-uri pe Aeroportul international Otopeni

Verva din imaginea alaturata sa nu credeti ca a fost surprinsa acum vreo 40-50 de ani prin cine stie ce institutie comunista. Nu. Este din prezent. Si nu vorbim de procesul de efectuare a curateniei cu ajutorul mopului in cine stie ce hala de productie sau in vreo sala de sedinte. Este la Aeroportul international "Henry Coanda", Departamentul Plecari.Aseara surpriza nostima pentru pasagerii care au nimerit in mijlocului armatei de "purtatoare de mopuri" care frecau de zor pardoseala holului ... citeste toata stirea