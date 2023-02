PERPLEX. La bloc, ca la cazarma! Fara animale de companie!

Constatam, cu stupoare si cu o doza mare de tristete, ca am devenit o tara unde absurdul face casa buna cu prostia, cu excesul de zel, cu interpretarile eronate ale legii, cu talentul de a scorni norme si de a cauta cu tot dinadinsul sa fim rai.Niste judecatori de pe la Timisoara au ajuns la concluzia ca cetatenii traitori la bloc nu au voie sa mai tina un caine sau o pisica in apartament, daca nu au acordul vecinilor si pe cel al asociatiei de proprietari. S-a dat o hotarare in acest sens. ... citeste toata stirea