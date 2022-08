PERPLEX. Ministrul Muncii jigneste poporul muncitor!

O explicatie de doi lei, ciudata pentru un tip care pretinde ca este politician, a dat ministrul Muncii, Marius Budai, la un post de televiziune unde, in urma unei analize, s-a ajuns la concluzia ca in sectorul bugetar salariile sunt mai mari decat in mediul privat. A raspuns inaltul bugetar de profesie, trait bine, sfidand parca tot norodul, ca la stat calificarile sunt mai inalte, de aici bani mai multi.Pai, atunci, domnule Budai, sa se faca tot romanul bugetar, sa faca masterate si ... citeste toata stirea