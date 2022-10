PERPLEX: Pro Romania s-a mutat demult la PSD si Ponta viseaza alianta!

Victor Ponta si demagogia sa politica sunt deja celebre. Un om care stie atunci cand este momentul sa se ascunda in papusoi rar mai gasesti. Pana si excesele sale de curaj si enunturile pe care le tot face atuncicand prinde un loc prin studiourile tv te scot din sarite.De curand, a aparut din nou sa faca pe politologul proroc, insirand multe despre Pro Romania, partid care, in ultimul an, s-a vazut clar, nu prea l-a mai interesat. Acum, iese si afirma cu nonsalanta ca PSD trebuie sa faca ... citeste toata stirea