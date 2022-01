PERPLEX. Sfatul unui capitalist: Luati-va catelul in brate daca vreti sa va incalziti!

Capitalismul a inceput sa ne inspaimante. Cel mai apreciat sistem politico-economic si democratic pare ca a luat-o pe aratura. Existenta miliardelor de oameni de rand a inceput sa depinda din ce in ce mai mult si mai vizibil de cei care au acumulat averi la nivel global. Reprezentantii acestor diriguitori ai omenirii isi dau in petic din ce in ce mai des. Manifesta dispret si nepasare pentru toti aceia care reprezinta infrastructura umanitatii. Nu ii mai intereseaza nimic. Pentru ei suntem ... citeste toata stirea