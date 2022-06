Guvernantii nostri trebuie felicitati! Au reusit sa duca pretul benzinei la fel ca in Germania. Doi euro per litru! Si asta nu este tot. Salariul romanului de rand, ca nu vorbim de bugetarii de lux si alte specii de birocrati, membri prin varii consilii de administratii, este de patru-cinci ori mai mic ca in Germania! Trai neneaca!Uite ca a reusit Coalitia sa ne ... citeste toata stirea