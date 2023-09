La noi, inaugurarile sunt duse la extremis, parca au cazut pe o rana patologica. Am inteles. Treaca, mearga. Vrei sa tai panglica tricolora si sa tii slujba religioasa la deschideri de podete, banci in parc, grupuri sanitare, sa nu zic wc-uri, dar macar sunt terminate, gata de dat in folosinta. Dar sa ajungi pana acolo incat sa organizezi fast, cu lume multa, panglici, paine si sare, sefi de toate soiurile, la primele casmale sapate intr-un santier, in fata ... citeste toata stirea