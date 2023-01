PERPLEX. Un milion de francezi au iesit in strada, sa nu se mareasca varsta de pensionare!

Ati vazut ce se intampla in Franta? Ce inseamna democratia adevarata? Peste un milion de oameni au iesit in strada, imediat ce au aflat ca se doreste marirea varstei de pensionare de la 62 de ani la 64 de ani.Asta se intampla in Franta, tara superdezvoltata, unde saptamana de lucru este cea mai scurta. Doar 35 de ore! Iar cetatenii tin sa nu le fie incalcate niste drepturi.Pai, la noi s-a trecut la pensionarea la 65 de ani a muritorilor de rand, la foc automat. Nu a iesit nici musca in ... citeste toata stirea